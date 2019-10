So stellt sich Reese Witherspoon (43) ihr "Natürlich Blond"-Comeback vor! 16 Jahre ist es bereits her, dass die Schauspielerin zum letzten Mal in die Rolle der Barbie-Harvard-Absolventin Elle Woods geschlüpft ist. Und seit vergangenem Jahr steht fest, dass an einer weiteren Fortsetzung der Komödie gearbeitet wird. Jetzt verrät Reese, dass sie schon ganz genaue Vorstellungen davon hat, wer in dem dritten Teil von "Natürlich Blond" mitspielen soll!

Für den neuen Film gibt es ein fertiges Skript. Doch ob er tatsächlich gedreht wird, steht immer noch in den Sternen, verriet die 43-Jährige in einem Interview mit Entertainment Tonight. Bei dem Sequel sei ihr vor allem eine Sache wichtig: Dass ihre früheren Schauspielkollegen wieder dabei sind. "Ich liebe Jennifer Coolidge und Luke Wilson (48) und Selma Blair (47) und es gibt so viele Charaktere, die die Leute lieben. Falls wir es wirklich umsetzen, hoffe ich, dass sie alle wieder dabei sind", erklärte sie. Mit Jennifer, Luke und Selma stand Reese für die ersten beiden Teile des Streifens vor der Kamera.

Schon vor einigen Monaten hatte die Dreifach-Mama klargestellt, warum sie von einem möglichen "Natürlich Blond"-Reboot so begeistert ist: "Ich habe es geliebt, diesen Charakter zu spielen, und sie ist so unglaublich." Freut ihr euch auf eine eventuelle Fortsetzung von "Natürlich Blond"? Stimmt ab!

ActionPress/Tracy Bennett/United Archives GmbH Jennifer Coolidge und Reese Witherspoon in "Natürlich Blond"

Anzeige

Getty Images Luke Wilson bei der Premiere von "Guest Of Honor"

Anzeige

Getty Images Selma Blair, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de