Diese Nachricht hatte im Sommer vergangenen Jahres für Herzrasen gesorgt! Nach 15 Jahren wurde endlich der dritte Teil von "Natürlich Blond" bestätigt. Reese Witherspoon (43), die 2001 zum ersten Mal in ihrem pinken Kostüm als Elle Woods begeisterte, legte kurz darauf selbst mit einem Social-Media-Schnappschuss im rosa Bikini nach – der Lieblingsfarbe ihrer Paraderolle. Und es scheint, als hätten die Planungen für den Streifen bereits begonnen!

In der Ellen DeGeneres Show plauderte Reese aus, dass tatsächlich etwas in Arbeit sei. Es gebe Meetings und sie würden darüber sprechen, was möglich sei. Die Schauspielerin ließ sich allerdings nicht wirklich tief in die Karten schauen – sie schwärmte lieber über die blonde Leinwand-Heldin: "Ich habe es geliebt, diesen Charakter zu spielen, und sie ist so unglaublich." Die Blondine selbst hält einen dritten Teil für eine gute Idee. "Und ich meine, wenn ihr es wollt, Leute, denke ich, ich werde es tun", sagte die 43-Jährige in Richtung Publikum und erhielt dafür tosenden Applaus.

Beinahe hätten die Fans allerdings auf Reese als liebenswerte und leicht naive Anwältin verzichten müssen. Erst vor wenigen Tagen offenbarte Christina Applegate (47) in der Show Watch What Happens Live with Andy Cohen, dass auch sie eine Chance auf die "Natürlich Blond"-Hauptrolle gehabt habe – sie habe allerdings abgelehnt.

Rex Features / Rex Features Resse Witherspoon in Natürlich Blond 2

Getty Images Reese Witherspoon im August 2018

Getty Images Reese Witherspoon, Schauspielerin

