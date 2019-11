Sie setzt sich durch! Die kleine North West (6) hat bei Mama Kim Kardashian (39) und Papa Kanye West (42) eine richtige Debatte ausgelöst. Der Grund: Northies Interesse an Make-up. Kim lässt ihre Tochter gerne mal mit Beauty-Produkten herumexperimentieren, Kanye hingegen hat der Sechsjährigen das Make-up bis zu ihren Teenie-Jahren verboten. Jetzt fragen sich alle: Hat sich die Promi-Tochter dem Verbot ihres Vaters etwa einfach widersetzt?

Auf den neuesten Instagram-Bildern ihrer Tante Kourtney Kardashian (40) ist North zusammen mit ihrer Cousine Penelope Disick (7) und einer Freundin dabei zu sehen, wie sie in ihren Halloween-Kostümen posieren. Was direkt auffällt: North trägt, genauso wie Penelope, knallroten Lippenstift. Ob ihr Papa für Halloween vielleicht eine Ausnahme gemacht hat? Süß sehen die drei Mädels alle Male aus – North ist als Teufel verkleidet, Penelope als Halb-Engel-Halb-Teufel und ihre Freundin als reiner Engel. Kourt fragt ihre Fans dazu auf Instagram: "Was bist du? Teufel oder Engel?"

Khloe Kardashian (35) machte sich offenbar weniger Gedanken um Make-up bei ihrer Tochter. Sie veröffentlichte gleich mehrere Bilder auf Instagram von sich und True Thompson (1). Dabei verwandelte sich die 35-Jährige in Cruella DeVil aus "101 Dalmatiner" – und ihre Kleine war passend dazu in einen Dalmatiner-Jumpsuit gekleidet und hatte ein schwarz-weiß geschminktes Gesicht.

Instagram / kourtneykardash North West, Penelope Disick, Oktober 2019

Instagram / krisjenner North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson, Oktober 2019

