Verliert The Voice of Germany etwa immer mehr Fans? Aktuell flimmert die neunte Staffel des Casting-Formats über die deutschen Fernsehbildschirme und sorgte bereits für einige Schlagzeilen. Besonders Rüpel-Rapper Sido (38) kassierte für seine knallharten Urteile schon den ein oder anderen Shitstorm – eigentlich doch beste TV-Unterhaltung? Die Quoten sprechen leider dagegen: Kurz vor dem Halbfinale fielen die nämlich eher ernüchternd aus.

Eine Statistik des Medienmagazins DWDL zeigt, dass "The Voice of Germany" in den vergangenen Wochen stetig Zuschauer verloren hat. Am Donnerstag musste ProSieben nun die niedrigsten Einschaltquoten der Staffel verbuchen. Insgesamt verfolgten nur 2,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Show vor der heimischen Mattscheibe. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte sich der Sender mit 14,9 Prozent allerdings den größten Marktanteil zur Primetime und lag damit auch über dem Senderdurchschnitt. Trotzdem waren die Zahlen in den Folgen zuvor immer besser.

Ob "The Voice of Germany" im großen Finale am 10. November einen Quoten-Aufschwung erlebt? Immerhin konnten die Macher in den vergangenen Staffeln immer mit Star-Auflauf auftrumpfen. 2018 waren beispielsweise Schmusesänger Lukas Graham, Popstar Zara Larsson (21), die britische Musikerin Jess Glynne (30) und Chartstürmer Olly Murs (35) am Start. Wer die Finalisten in diesem Jahr auf der Bühne unterstützt, ist noch nicht bekannt.

© ProSieben/SAT.1/André Kowalski Sido bei den "The Voice of Germany"-Blind Auditions

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

Getty Images Zara Larsson bei den MTV Video Music Awards 2019

