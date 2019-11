Sie will jeden Cent zurück! Kim Kardashian (39) verdiente mit ihrer Beauty-Marke "KKW" bereits mehrere Millionen Dollar. Der Keeping up with the Kardashians-Star machte nicht nur das Selfie salonfähig, sondern erfand auch das sogenannte "Contouring" – eine spezielle Technik für das Konturieren des Gesichts mit Hilfe von Make-up. Mit diesen fremden Federn soll sich jetzt ein Unternehmen unberechtigterweise geschmückt haben: Angeblich verwendete eine Beauty-App ein Foto von Kim als Promo-Material, ohne ihr Einverständnis dafür bekommen zu haben. Das fand die 39-Jährige alles andere als witzig und verklagte die App!

Nach einem Bericht von TMZ erklärte die Frau von Kanye West (42) in dem Rechtsstreit, dass ein Bild von ihr mehr als zehn Millionen Dollar wert sei – und rechtfertigte damit ihre Anklageschrift gegen die Beauty-App "iHandy". Was den TV-Star noch wütender machte: Die App benutzte genau das Bild von ihr, das sie 2017 für ihre eigene "KKW"-Werbung verwendet hatte. Zusätzlich zu den zehn Millionen forderte Kim alle Gewinne ein, die das Software-Unternehmen dank des Fotos erwirtschaftet hatte. Dadurch könnte die Firma in den Bankrott getrieben werden.

Kims Anwalt gab die Begründung von "iHandy" zur Verwendung des Fotos folgendermaßen wieder: "Der Angeklagte behauptet absurderweise, dass er sich nicht bewusst gewesen sei, dass das von ihm verwendete Foto Kim Kardashian West abbildet ... eine der bekanntesten und am leichtesten zu erkennenden Frauen auf der ganzen Welt."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Sternchen

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de