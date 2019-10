Kim Kardashian (39) weiß einfach, wie sie ihre Kurven am besten in Szene setzt! Das einstige Partygirl hat die wilden Zeiten längst hinter sich gelassen – und scheint mit ihren heutigen Rollen als Unternehmerin und Vollblut-Mama sehr glücklich zu sein. Was aber nicht bedeutet, dass Kim style-technisch jetzt auch auf biedere Kleidung setzt: Die Selfie-Queen präsentierte sich nun heißer denn eh und je in einer super-engen Lackhose!

Paparazzi erwischten die Ehefrau von Kanye West (42) in Los Angeles beim Verlassen ihres mattschwarzen Wagens. Für glanzvolle Momente ist die 39-Jährige ja bekannt, aber diesmal setze sie noch eins drauf: Denn Kim schritt in einer schwarzen Hose in Lack-Optik vor die wartenden Fotografen. Die knall-enge Klamotte betonte ihr imPOsantes Hinterteil nochmals mehr! Dazu kombinierte Kim ein schlichtes weißes Basic-T-Shirt und rundete das Outift mit coolen Snake-Print-Stiefeln ab.

Erst kürzlich setzte Kim auf einen Hintern-Hingucker: Zu Caitlyn Jenners (70) Geburtstags-Dinner erschien die 39-Jährige in einer hautengen Schlangenleder-Schlaghose. Auch dazu wählte sie ein schlichtes Oberteil: Ein enges graues Langarm-Shirt komplettierte den Look.

MEGA Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Action Press / Backgrid Kim Kardashian vor einem Restaurant in Malibu, Oktober 2019

MEGA Kim Kardashian im Oktober 2019

