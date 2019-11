Da werden Erinnerungen bei Daniela Katzenberger (33) wach! Die TV-Ulknudel ist ein totaler Familienmensch. Umso schlimmer war es für sie, als sie Anfang Juli vom Tod ihres geliebten Schwiegervaters Costa Cordalis (✝75) erfuhr. Die Nachricht stürzte sie in tiefe Trauer. Seitdem erinnert sich die Unternehmerin manchmal an die gemeinsamen Momente mit dem Schlagersänger zurück und widmet ihm einen Post. Jetzt hat altes Videomaterial, welches im Fernsehen ausgestrahlt wurde, die Vergangenheit bei der Katze nochmals aufleben lassen!

Am heutigen Freitag liefen mehrere Folgen der Dokusoap "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" auf RTL2. Bei den Aufzeichnungen, die 2017 entstanden, war Costa auch noch mit dabei. Diese Videoaufnahmen lassen die Kult-Blondine verständlicherweise ziemlich melancholisch werden. Auf Instagram teilte sie unter anderem einen Schnappschuss in ihrer Story, auf dem zu sehen ist, wie der "Anita"-Interpret seine Schwiegertochter fest in seine Arme schließt. Dazu schreibt die 33-Jährige: "... und auf einmal ist es, als wärst du noch da". Im Hintergrund lässt sie dazu eine traurige Melodie spielen.

Schon kurz nach dem Ableben des Musikers zeigte sich die Sängerin sehr niedergeschlagen auf Social Media. Als sie Costas Lieblingscafé besuchte, fiel ihr seine Abwesenheit schmerzlich auf. Die Gewissheit, dass er nie wieder auf seinem Stammplatz sitzen wird, löste in ihr ein bedrückendes Gefühl aus.

RTL II Daniela Katzenberger mit Costa und Lucas Cordalis

ActionPress Daniela Katzenberger beim Mon Chéri Barbara Tag in München

ActionPress Unternehmerin Daniela Katzenberger

