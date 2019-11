Für diese Mama in spe hat der Baby-Countdown offensichtlich schon begonnen! Vor Kurzem machte Liz Kaebers (27) ältere Schwester Christin Kaeber ihre Schwangerschaft öffentlich: Gemeinsam mit ihrem Freund Leons erwartet sie ihr allererstes Kind. Von ihren anderen Umständen hatte die 30-Jährige im Sommer, und zwar während der Dreharbeiten zur Abenteuershow Survivor erfahren. Wenige Monate später kann Christin das Ende ihres Schwangerseins kaum noch erwarten!

In einem Instagram-Beitrag fiebert Christin bereits der Entbindung ihres Sprösslings entgegen. Auf der Aufnahme wird ihre Wölbung zwar von ihrer Clutch verdeckt – in dem Kommentar ist ihr wachsender Spross dafür mehr als präsent: "Wir zählen schon die Wochen, bis wir dir die Welt zeigen können. Wie sehr kann man etwas lieben, das man bislang weder gesehen, noch richtig kennengelernt hat. Wir würden bereits jetzt alles für dich tun", erklärt die werdende Mutter in der Bildunterschrift.

In welcher Schwangerschaftswoche sie sich genau befindet, möchte Christin im Laufe der nächsten Tage auch endlich preisgeben. Wie sich die Schwangerschaft optisch bemerkbar macht, zeigte sie zudem kürzlich mit einem nackten Babybauch-Bild.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber in Dubai

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und Lions

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Fernsehstar

