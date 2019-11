Wie stehen diese Ex-Turteltauben mittlerweile zueinander? Mitte Oktober hatte Love Island-Casanova Mischa Mayer nicht nur seine Community mit einer Aussage geschockt, sondern auch seine damalige Flamme Laura Maria: Er erteilte seiner Show-Auserwählten doch glatt via Instagram einen Korb! Trotz der unpersönlichen Abfuhr hatten die zwei betont, nicht im Bösen auseinander gegangen zu sein. Heißt das, dass die beiden denn auch noch regelmäßig Kontakt haben?

Genau das wollten Mischas Follower in einer aktuellen Frage- und Antwortrunde in seiner Instagram-Story wissen: Steht er seiner Verflossenen noch nahe? Die Antwort dürfte den Fans des Paares eher weniger gefallen: "Die Wege haben sich getrennt: Wir haben keinen Kontakt mehr, das hatten wir aber generell auch selten, seitdem wir aus dem Haus sind", erklärt der Muskelmann. Obwohl Laura und er also nicht mehr privat kommunizieren, um sich besser kennenzulernen, heißt es aber nicht, dass zwischen den beiden eine absolute Funkstille herrscht!

In einem weiteren Clip gibt der TV-Star nämlich außerdem bekannt, dass sie als Freunde im Rahmen eines großen "Love Island"-Chats tatsächlich noch voneinander hören: "Wir stehen alle noch sehr gut in Kontakt durch unsere WhatsApp-Gruppe. Da ist jeden Tag was."

