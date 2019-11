Was ist nur bei Justin Bieber (25) los? Bereits im September hatten Bilder des Popstars seine Fans in Sorge versetzt: Der "Baby"-Interpret war auf offener Straße mit einem Infusionsschlauch im Arm gesichtet worden! Außerdem trug er eine kleine Tasche mit sich herum, in der sich vermutlich der dazugehörige Infusionsbeutel befand – welche Arzneimittel er erhielt und ob er an gesundheitlichen Problemen leidet, ist bisher völlig unklar. Nun wird seine mysteriöse Behandlung offenbar fortgesetzt: In Justins Körper steckt wieder eine Nadel!

Auf jüngsten Paparazzi-Schnappschüssen tourt er mit seinem Elektro-Fahrrad durch Beverly Hills – nichts Ungewöhnliches, wären da nicht der pinke Verband am linken Handgelenk und der Schlauch, der darunter verschwindet! Wie beim letzten Mal trägt der Ehemann von Hailey Bieber (22) wieder eine Vorrichtung samt Infusionsbeutel, die ihm offensichtlich Schwierigkeiten beim Fahren bereitet. Auf einigen Fotos erkennt man, wie sich der Schlauch mit dem Henker verheddert. Angst, mit der Nadel im Arm zu stürzen und sich ordentlich zu verletzen, hat der Tattoo-Träger wohl trotzdem nicht.

Die Fotografen-Bilder von Mittwoch waren ebenfalls besorgniserregend. Zwar hatte Justin zu dem Zeitpunkt keine medizinischen Hilfsmittel bei sich, dafür sah der 25-Jährige aber mächtig erschöpft aus! Möglich ist natürlich, dass ihn die anstehende Arbeit im Tonstudio stresst.

Juliano/X17online.com / ActionPress Justin Bieber in Beverly Hills

Juliano/X17online.com / ActionPress Musiker Justin Bieber im November 2019

Juliano/X17online.com / ActionPress Justin Bieber in Beverly Hills, November 2019

Backgrid / ActionPress Justin Bieber in Los Angeles



