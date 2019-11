Babyjubel bei den Netz-Promis! Am Sonntagmorgen hielten Bibi (26) und Julian Claßen (26) eine große Überraschung für ihre Fans und Freunde bereit: Etwas über ein Jahr nach der Geburt ihres Söhnchens Lio (1) ist die YouTuberin zum zweiten Mal schwanger – sie ist bereits im sechsten Monat. Natürlich ließen es sich zahlreiche Kollegen von Bibi und Julian nicht nehmen, den Zweifach-Eltern in spe zu gratulieren!

Unter den Gratulanten befinden sich unter anderem die YouTuber Ana Johnson (26), Lisa-Marie Schiffner (18) und Tobias Wolf. Außerdem hinterließen Paola Maria (26) und Dagi Bee (25) liebevolle Kommentare unter Bibis Baby-Post auf Instagram. Sie schrieben: "Ich freue mich so sehr für euch. Diese Bilder sind goldig" und "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch." Alles in allem freuten sich bisher über 400.000 User mit den Eltern von Lio – so viele drückten nämlich bereits in der ersten Stunde nach der Veröffentlichung des Beitrags auf den Like-Button.

Unter den Glückwünschen meldete sich auch der stolze Papa zu Wort: "Ich kann unser Glück kaum fassen. Ich liebe euch drei", schrieb Julian auf der Foto- und Videoplattform.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, YouTuber

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Ana Johnson bei der Glow in Berlin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de