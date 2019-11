Ginger Costello-Wollersheim ist so verliebt in ihren Bert (68)! Seit knapp eineinhalb Jahren sind das ehemalige Webcam-Girl und der frühere Bordellbetreiber ein Paar. Nur drei Monate nach dem Beginn ihrer Beziehung hatten die Turteltauben in Dänemark geheiratet und sind seitdem unzertrennlich. Wie stark ihre Gefühle für den 68-Jährigen wirklich sind, bewies die Österreicherin nun im Netz: Mit rührenden Zeilen machte sie ihrem Mann eine Liebeserklärung!

"Ich weiß nicht viel über das Leben. Ich bin noch jung und muss noch viel lernen. Aber eines weiß ich genau: Du bist das Wichtigste und Beste, was mir je passiert ist", begann die 33-Jährige ihren Post. Mit dem TV-Star sei alles perfekt. Er habe ihr gezeigt, was Liebe bedeutet: "Du hast mir alles gegeben. Du gehst mit mir durch dick und dünn. Du hilfst mir, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich Hilfe brauche, bist du für mich da. Ich liebe dich über alles auf der Welt!", schwärmte Ginger weiter.

Für die Ballermann-Musikerin steht zudem fest: Sie möchte Kinder mit ihrem Bert. Um seiner Gattin diesen Wunsch zu erfüllen, wollte der einstige Rotlichtkönig sogar seine Spermien mithilfe einer Ernährungsumstellung und Yoga-Einheiten wieder "aufpimpen".

Instagram / ginger.costello Ginger und Bert Wollersheim an ihrer Hochzeit

ActionPress Bert Wollersheim und Ginger Costello-Wollersheim auf Mallorca

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und Ginger Costello

