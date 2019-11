Ist das wirklich Nina Dobrev (30)? Die Schauspielerin ist bekannt für ihre wechselnden Frisuren: Von einer langen Mähne bis zum Long Bob waren schon so einige Styles dabei. Nachdem die Vampire Diaries-Darstellerin in letzter Zeit ihren brünetten Schopf wieder länger getragen hat, präsentiert sie jetzt den nächsten Schnitt: Vor wenigen Tagen wurde die Kanadierin in der Öffentlichkeit mit neuer Kurzhaarfrisur gesichtet!

Mit verspiegelter Sonnenbrille und weißem Kurzarm-Shirt stieg die 30-Jährige am 31. Oktober aus einem Wagen in Los Angeles, um mit Freunden Halloween zu feiern. Dabei überraschte Nina mit einer gestutzten Frise, die sie ganz schön brav wirken ließ. Hat die Schönheit etwa einen Image-Wandel vor? Bei genauerem Hinsehen wird allerdings klar, dass es sich nur um eine Perücke handelte

Auch Model Alessandra Ambrosio (38) setzte zu Halloween auf falsche Haare. Deutlich auffallender als Nina schlenderte der Victoria's Secret-Engel mit blauer Perücke und Einhorn-Kostüm durch die Straßen. Wie gefällt euch Nina mit kurzen Haaren? Stimmt ab!

Getty Images Nina Dobrev im Februar 2016

Anzeige

Getty Images Nina Dobrev im Mai 2012

Anzeige

ActionPress Alessandra Ambrosio, Halloween 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de