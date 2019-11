Die meisten Prinzessinnen im Märchen haben eine böse Stiefmutter, die ihnen das Leben schwer macht. Und auch die sehr reale Prinzessin Diana (✝36) hatte eine ungeliebte Stiefmutter, mit der sie lange Jahre in Konflikt stand. Während eines Besuchs im Elternhaus kam es sogar zu einer Handgreiflichkeit, bei der Raine Spencer (✝87), die zweite Ehefrau von Dianas Vater, stürzte und sich schwer verletzte.

1989 war Prinzessin Diana zu Besuch in ihrem Elternhaus Althorp im britischen Northamptonshire. Dabei regte sie sich laut Fox News so sehr über ihre als schwierig geltende Stiefmutter Raine auf, dass sie tatsächlich handgreiflich wurde: Im Streit schubste sie Raine so sehr, dass diese die Treppe herunterstürzte. “Sie war schwer verletzt und schrecklich verärgert”, erklärte Raines ehemalige persönliche Assistentin Sue Howe innerhalb des neuen Dokumentarfilms “Princess Diana’s ‘Wicked’ Stepmother”. Und erklärte weiter: “Es war eine grausame und herzlose Sache.”

Diana lernte Raine kennen, als diese mit ihrem Vater Earl John Spencer zusammenkam, nachdem er sich 1969 von ihrer Mutter Frances Shand Kydd scheiden ließ. Zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Charles und den beiden älteren Schwestern Jane und Sarah gab die junge Diana der neuen Stiefmutter den Spitznamen “Acid Raine”. Später sollen sich die beiden Frauen jedoch bis zum Tod von Lady Di im Jahr 1997 gut verstanden haben.

Getty Images Raine Spencer, Prinzessin Dianas Stiefmutter

Pascal Rondeau/ALLSPORT Prinzessin Diana

JAMAL A. WILSON/AFP/Getty Images Prinzessin Diana

