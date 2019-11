Reese Witherspoon (43) gab Kim Kardashians (39) Halloween-Kostüm ihren Segen! In diesem Jahr erweckte der Reality-TV-Star den Klassiker "Natürlich Blond" wieder zum Leben. Die vierfache Mutter trug nicht nur die Kleidung der Protagonistin Elle Woods – sie stellte gleich das ganze Bewerbungsvideo der Harvard-Studentin nach! Das ging auch an der eigentlichen Darstellerin der naiven Film-Blondine nicht vorbei: Reese gestand nun, ganz schön beeindruckt von Kim zu sein!

Kanye Wests (42) Frau habe ihr bereits im Vorfeld verraten, dass sie in die Rolle der Pink-Liebhaberin schlüpft. "Sie hat mir tatsächlich geschrieben und gesagt 'Ich werde es machen' und ich sagte ihr 'Ja, mach das!'", verriet Reese in einem Interview mit ET Canada und gab zu: "Es ist toll geworden. Sie hat einen tollen Job gemacht!" Vor allem vom Arbeitsaufwand hinter dem Clip zeigte die Schauspielerin sich beeindruckt: "Sie hat ein komplettes Video gedreht! Sie hat Szenen gedreht, sie hatte Extras, sie hatte Kostüme. Das komplette Paket!"

Doch nicht nur Kim, auch Reese war bis vor Kurzem schwer beschäftigt mit Dreharbeiten – und rührt deshalb aktuell gemeinsam mit ihrer Kollegin Jennifer Aniston (50) kräftig die Werbetrommel. Die beiden spielen zusammen in der neuen Sendung "The Morning Show". Die feierte bereits vor wenigen Tagen ihre Premiere!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in ihrem "Natürlich Blond"-Kostüm, 2019

Action Press/United Archives GmbH Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich Blond"

Jason Merritt/Getty Image Reese Witherspoon und Jennifer Aniston, 2011

