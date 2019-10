So viele Stargäste feiern Jennifer Aniston (50)! In wenigen Tagen folgt auf das umjubelte Instagram-Debüt der Schauspielerin ihr nächstes Projekt: Ihre Web-Serie "The Morning Show" wird am 1. November auf Apple TV veröffentlicht. Wenige Tage zuvor stieg in New York eine wahrhaft glänzende Premierenparty, zu der Jen noch einige prominente Gesichter mitbrachte: Neben Co-Star Reese Witherspoon (43) enterten zahlreiche Stars den Red Carpet des Events!

Jen und Reese sind als ausführende Produzentinnen für die Netz-Serie verantwortlich. Gut gelaunt und strahlend posierten sie am Montag gemeinsam in Schwarz für die anwesenden Fotografen, Apple-Chef Tim Cook (58) war ebenfalls dabei. Mit "The Morning Show"-Kollege Billy Crudup, Emmy Rossum (33), Mindy Kaling (40), Naomi Watts (51) und Amy Sedaris (58) war auch Hollywood gut vertreten. Passend zum Anlass gaben sich zudem einige Moderatorinnen wie Wendy Williams (55), Gayle King (64) und Gretchen Carlson (53) die Ehre. Dazu kamen noch die Serien-Darsteller Tony Shalhoub (Monk) und Janina Gavankar (Arrow) sowie Sex and the City-Autorin Candace Bushnell.

Für besonders viel Aufsehen sorgte Ashley Graham (31): Die schwangere Model-Beauty bezauberte mit einem hochgeschlossenen Kleid in Schwarz. Wenige Tage zuvor hatte sich die 31-Jährige noch aufreizend für Halloween gestylt – dass sie auch edel kann, bewies ihr Carpet-Look nun eindeutig!

Getty Images Emmy Rossum auf der "The Morning Show"-Premiere im Oktober 2019

Getty Images Ashley Graham, Model

Getty Images Mindy Kaling, Schauspielerin

Getty Images Naomi Watts, Hollywoodstar

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Janina Gavankar, Schauspielerin

Getty Images Billy Crudup, Schauspieler

Getty Images Gayle King auf einer Premierenfeier in New York

Getty Images Candace Bushnell auf einer Premierenfeier in New York

Getty Images Tony Shalhoub und Brooke Adams auf der "The Morning Show"-Premiere in New York

Getty Images Amy Sedaris, Schauspielerin

Getty Images Gretchen Carlson, Moderatorin und frühere Miss America

Getty Images Jennifer Aniston, Tim Cook und Reese Witherspoon im Oktober 2019 in New York



