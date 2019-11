Was für eine Riesen-Überraschung! Vor wenigen Minuten ließen Bibi (26) und Julian Claßen (26) die Baby-Bombe platzen: Nur kurz nach Lios (1) erstem Geburtstag ist die YouTuberin erneut schwanger. Dass sie sich schnell ein Geschwisterchen für ihren Sohn wünschen, daraus machten sie nie ein Geheimnis – trotzdem kam diese News nun überraschend. Doch wie fühlen sich die Webstars eigentlich jetzt als Bald-Zweifach-Eltern?

In einem YouTube-Video verrieten die Webvideo-Produzenten, dass sie die zweite Schwangerschaft deutlich entspannter sehen: "Es ist so ein anderes Gefühl als bei der ersten Schwangerschaft, weil man da gar nicht wusste, was einen erwartet und jetzt hat man das ganze schon mal durchgemacht und man macht sich nicht mehr so verrückt", erklärte Bibi. Diesmal überwiege ganz klar die Freude – und Julian fügte hinzu: "Weil wir jetzt wissen, wie schön es ist, ein Kind zu haben."

Wie schon bei ihrer Schwangerschaft mit Lio blieb die 26-Jährige auch diesmal bisher von lästigen Nebenwirkungen verschont: "Mir geht es gut und dem Baby auch, das ist ja das allerwichtigste. Ich habe keine großen Beschwerden", plauderte die Blondine aus und auch der werdende Vater bestätigte, dass Bibi eine ganz tapfere Mama sei. Sie lasse sich Lio gegenüber nichts anmerken, wenn es ihr doch mal nicht so gut gehe.

Instagram / julienco_/ Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen am Tag ihrer Hochzeit

