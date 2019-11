Endlich teilen Bibi (26) und Julian Claßen (26) ihr Glück! Am Sonntagmorgen verkündete das YouTube-Ehepaar, dass es nach seinem Sohn Lio (1) sein zweites Kind erwartet. Bibi ist sogar schon im sechsten Monat schwanger. Im Netz plaudern sie nun allerhand Details über die Schwangerschaft aus – doch so offen wie jetzt waren sie nicht immer: Die Webstars behielten die Nachwuchs-Freuden lange für sich!

Auf YouTube erklärt Bibi den Grund: "Bei manchen Dingen ist es uns einfach wichtig, sie erst mal für uns zu behalten, um ganz in Ruhe darüber im Klaren zu werden. Man muss sich an so eine Situation ja auch erst mal gewöhnen." Ihren engsten Familienmitgliedern hätten sie schon sehr früh von Baby Nummer zwei erzählt, doch noch während sie das Video drehten, hätten 80 Prozent ihrer Freunde keine Ahnung von ihrem Glück gehabt, schätzt Julian. "Wir gehen gleich mal die Liste durch und geben ein paar Freunden Bescheid."

Mittlerweile sind die werdenden Zweifach-Eltern mehr als erleichtert: "Wir sind sehr aufgeregt. Ich finde es so schön, dass wir es jetzt endlich mit euch geteilt haben", betont Bibi. In ihren letzten Videos vor der Verkündung hatte sie ihren Babybauch unter weiten Pullis versteckt und sich für Fotos in eine Decke eingekuschelt.

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bianca Claßen in Paris

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Claßen, Juli 2019

