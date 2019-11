Das war ein packendes Halbfinale bei The Voice of Germany! Aus unzähligen Talenten hatten die vier Coaches durch Blind-Auditions, Battle und Sing-offs ihre Teams letztendlich auf je zwei Kandidaten reduziert. Dazu stießen noch zwei weitere Teilnehmer, die sich in der Comeback-Stage bewiesen hatten. Die Mentoren hatten das Weiterkommen ihrer Schützlinge dieses Mal allerdings nicht in der Hand: Denn allein die Fernsehzuschauer entschieden und stimmten für diese fünf Finalisten.

Als Erstes konnte Erwin Kintop (24) überzeugen. Der DSDS-Halbfinalist von 2013 setzte sich mit 55 Prozent der Stimmen gegen die Teenagerin Marita durch und vertritt somit das Team von Rea Garvey (46) im Finale der Sendung. Für den einstigen Rüpelrapper Sido (38) darf die Schweizerin Freschta am kommenden Sonntag auf die Bühne. Die 23-Jährige überzeugte mit ihrer Stimmgewalt. Eine kleine Überraschung hingegen war die Entscheidung bei Mark Forsters (35) Sängerinnen: Drag-Queen Oxa musste sich gegen Cellistin Fida geschlagen geben.

Gegen Ende des Halbfinales wurde es noch mal richtig stimmungsvoll. Lucas Rieger heizte dem Studio-Publikum mit seiner Variante von "Tutti Frutti" so sehr ein, dass es eine Zugabe verlangte. Zweitchancenvergeber Nico Santos war darauf jedenfalls richtig stolz. "Ich glaube, ich bin der glücklichste Coach hier heute Abend", meinte der Popsänger. Den Abschluss bildete Alice Mertons (26) Duo: Hier sorgte Stimmwunder Claudia für Begeisterung und kann sich auf das Finale freuen.

