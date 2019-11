Kim Kardashian (39) und ihre Rasselbande sind im Halloween-Fieber. Die sechsköpfige Familie war dieses Jahr besonders kreativ bei der Kostümierung – sie präsentierte sich im Look der Zeichentrick-Familie Feuerstein. Einen erkannte man unter seinem Outfit gar nicht mehr: Kanye West (42) steckte in einem Dino-Ganzkörperanzug – und jagte Töchterchen Chicago West (1) damit offenbar furchtbare Angst ein. Trotzdem legten die Wests jetzt mit einem Fotoshooting in Wurm-Kostümen nach!

Auf Instagram postete Kim nun einige Bilder der düsteren Verkleidungen. Die vierfache Mutter trug ein hautenges Kleid mit Wurmschwanz und enger Kapuze – dazu kombinierte sie eine Brille, die an Fliegenaugen erinnert. Ihre Kinder steckte sie in ähnliche Looks. North (6), Saint (3) und Psalm setzten sich dazu noch Fühler auf den Kopf. Kanye war im Vergleich zum Rest der Familie wieder komplett maskiert: Er präsentierte sich in einem gruseligen Käferkostüm mit Mundwerkzeug und Skorpionshänden.

Dürfte das Kostüm des Rappers Chicago nicht mehr Angst gemacht haben als das des fröhlichen Zeichentrickdinos? Das fragten sich zumindest die Follower der 39-Jährigen: "Also Chicago hatte keine Angst hiervor, aber sie hat sich vor Dino gefürchtet?", wunderte sich ein User amüsiert. Ein anderer kommentierte: "Du meinst also, Chicago hatte keine Angst vor diesem Kostüm?"

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei der FGI Night Of Stars Gala in New York, 2019

Anzeige

Backgrid / ActionPress Chicago West in New York, 2019

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kim Kardashian mit Chicago West in New York, 2019

Anzeige

Welche Kostüme gefallen euch besser? Die Familie-Feuerstein-Kostüme. Die Wurm-Kostüme. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de