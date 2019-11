Model Cara Delevingne (27) ist anscheinend für jeden Spaß zu haben. Und auch Drehbuchautorin und Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge (34) ist eine Freundin, mit der man Pferde stehlen kann. Man kann sich schon denken, dass es nicht langweilig wird, wenn die beiden zusammen unterwegs sind. In einem Interview erinnerte sich Cara nun an eine gemeinsame Nacht zurück, die sie so schnell nicht vergessen wird.

Als Cara und Phoebe vor Kurzem ihre Reunion feierten, unterbrachen sie ihre Partynacht kurzzeitig für einen Stopp bei einem bekannten Fast-Food-Restaurant. Dort wollten sie sich aber keine Pommes und Burger gönnen, sondern lediglich die Toilette aufsuchen. "Wir mussten so dringend pinkeln, aber wir waren mit einem Partybus unterwegs und dachten uns: 'Lass uns bei McDonald's halten'", so Cara im Interview mit der britischen Cosmopolitan. "Sie haben uns nicht erlaubt, dort auf Toilette zu gehen, also haben wir einfach draußen auf dem Rasen gepinkelt."

Über ihre Freundin, mit der sie durch dick und dünn geht, hat Cara nur Gutes zu berichten: "Phoebe Waller-Bridge könnte die Premierministerin sein. Sie ist eine meiner sehr engen Freundinnen. Sie ist ein Schatz."

Backgrid / ActionPress Cara Delevingne, Model

Getty Images Phoebe Waller-Bridge, Gewinnerin in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie"

Getty Images Cara Delevingne, Model

