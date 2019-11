Schöner könnte Sylvie Meis (41) ihr Glück kaum zeigen! Vor wenigen Tagen bestätigte die Moderatorin, dass sie sich mit Niclas Castello verlobt hat. Den funkelnden Klunker, den sie seitdem an der linken Hand trägt, führte Sylvie bereits am Mittwoch auf einem Event vor. Nun hat sie ihr Juwel erneut in Szene gesetzt: Sylvie präsentierte ihren Ring zu einem eleganten Outfit.

Die 41-Jährige besuchte am Samstag die 26. Operngala der Deutschen AIDS-Stiftung in der Deutschen Oper in Berlin. Die Niederländerin hatte ein schwarzes Kleid an, das mit einem hohen Schlitz freie Sicht auf ihre Beine gewährte. Mit einem Zopf und silbernen Ohrringen hielt sie ihr edles Outfit eher schlicht. Das Highlight an ihrem Look war eindeutig ihr Verlobungsring mit dem quadratischen Stein, den Sylvie den Fotografen vor die Kameras hielt.

Einige Tage zuvor hatte die Designerin ihn zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt. Bei der Eröffnung eines Berliner Kosmetikgeschäfts tauchte Sylvie mit dem Schmuckstück auf – und gab kurz darauf bekannt, dass sie und Niclas nach wenigen Monaten Beziehung heiraten wollen.

ActionPress / Christian Marquardt Sylvie Meis auf einer Gala in Berlin, November 2019

ActionPress / Christian Marquardt Sylvie Meis auf einem Charity-Event in Berlin Anfang November 2019

ActionPress / Michael Timm Sylvie Meis im Oktober 2019 bei einer Laden-Eröffnung in Berlin

