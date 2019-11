Fans von Stacey Solomon (30) bekommen auf ihrem Social-Media-Profil stets einen authentischen Einblick in ihr Leben als Mutter von drei Kindern. Denn im Gegensatz zu anderen Berühmtheiten scheint die britische Sängerin keinen Wert auf Perfektion zu legen. Sie zeigt sich so, wie sie ist. Bildbearbeitungsprogramme zum Retuschieren kommen bei der 30-Jährigen offenbar wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes Rex nicht zum Einsatz – sehr zur Freude ihrer Community!

Stacey bezaubert mit ihrer natürlichen Schönheit und kann damit bei ihren Followern punkten. Auf Instagram veröffentlichte sie nun eine Reihe Bikini-Schnappschüsse, bei denen sie ihren Bauch nicht bearbeitete. Für diese authentischen Fotos der Beauty gab es nicht nur mehr als 314.000 Likes, sondern auch eine Menge Komplimente. "Du siehst so wundervoll aus", "Wunderschön und inspirierend" und "Einfach atemberaubend! Was für eine Frau! Was für eine Mutter", schwärmten ihre Abonnenten. Eine Userin bezeichnete Stacey außerdem als "großartiges Vorbild" für ihre Kinder.

Gemeinsam mit ihren Kids genießt Stacey gerade eine Auszeit auf den Malediven. Wie sie in der Bildunterschrift des Posts verriet, kommt bald auch ihr Partner Joe Swash dazu, um mit der Familie am Traumstrand zu entspannen. Was sagt ihr zu den ehrlichen Strandpics von Stacey? Stimmt ab.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit Söhnchen Rex im Urlaub

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Baby Rex

Getty Images Stacey Solomon im März 2018

