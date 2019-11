Nicht jeder gönnt ihr ihren Erfolg! Taylor Swift (29) ist jung, attraktiv und eine Überfliegerin in der Musik-Welt – sie bricht einen Rekord nach dem nächsten. Erst im Sommer wurde sie als die bestbezahlteste Musikerin des Jahres 2019 gekürt. Aber seit ihrem Durchbruch in 2006 hat die "Shake It Off"-Sängerin nicht nur die guten Seiten des Ruhms erfahren. In einem Interview beichtet sie jetzt, womit sie in den letzten Jahren ganz besonders zu kämpfen hatte – Neid und Hass!

Die 29-Jährige ist dafür bekannt, ihre Ex-Beziehungen in Songs zu verarbeiten – und genau das gefällt nicht jedem: "Die Leute haben mich immer darauf reduziert, dass ich die bin, die bloß eine Diashow von ihren letzten Dates macht", erzählte Taylor im Beats 1-Interview. Sie hätte jede Menge Schlam***-Vorwürfe über sich ergehen lassen müssen, bloß weil ihre Kritiker nicht wahrnehmen wollten, wie viel harte Arbeit sie in ihre Texte reinstecke. "Sie nehmen meinen Erfolg gar nicht ernst – denn angeblich ist ja alles was ich mache, nur eine romantische Situation aus meinem Leben in einen Liebes-Song zu verwandeln. Mehr nicht", beschwerte sich der Pop-Star.

Genauso unfair empfindet Taylor auch die unterschiedliche Bewertung von männlichen und weiblichen Künstlern in der Musik-Branche. "Frauen dürfen nicht auf die gleiche Art Sachen haben wollen wie Männer. Wie zum Beispiel Geld, Erfolg oder Liebe", so erklärt die hübsche Sängerin. Sie werde aber ihr Dating-Leben nicht ändern, bloß weil sie eine Frau ist. "Ich habe ein ganz normales Liebesleben. Außer dass eben alles, was ich mache, zu einer Schlagzeile wird."

