Sie kommt ganz nach der Mama! Die älteste Tochter von Kim Kardashian (39) gehört ihren Interessen nach ganz offensichtlich zum Kardashian-Clan. Denn erst vor Kurzem erzählte Kim in einem Interview, dass Töchterchen North West (6) immer mehr Interesse an ihren Make-up-Utensilien entwickelt – und das ganz zum Leid ihres Vaters. Denn Papa Kanye West (42) findet, dass seine Tochter viel zu jung für Schminke ist, und hat prompt ein Verbot ausgesprochen. Daraufhin hat sich die Sechsjährige einfach eine Alternative gesucht!

Wie die Keeping up with the Kardashians-Schönheit im Allure-Interview verriet, ist die kleine North jetzt vom verbotenen Make-up auf Cremes und Masken umgestiegen: "Sie findet es wirklich witzig, eine Gesichtsmaske aufzutragen. Wenn eine ihrer Freundinnen bei uns übernachtet, machen wir uns abends alle zusammen Masken". Die 39-Jährige wüsste zwar nicht genau, warum – aber ihre Tochter fände Gesichtsmasken ganz faszinierend. Eine gesündere Alternative zum Make-up ist es auf jeden Fall!

Dafür, dass Kim ihre Tochter schon in so jungen Jahren mit Make-up herumhantieren lässt, erntete sie schon einige Kritik. Beeindruckt ist die TV-Beauty davon aber wenig: "Ich finde es völlig okay, wenn sie sich Zuhause bei uns ausprobiert und versucht, sich über das Make-up auszudrücken. Es ist ja nicht so, dass sie komplett zugeschminkt nach draußen geht", rechtfertigte sie sich.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Kanye West und ihre Kinder

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian-West in Armenien, 2019

Marksman/ Snorlax / MEGA Kim Kardashian und North West im Disneyland im Mai 2019

