Die Bewerbung bei Love Island war nicht Laura Marias eigene Idee! Noch vor wenigen Wochen suchte die Stuttgarterin in der Kuppelshow nach der großen Liebe. Zunächst schien sie in Muskelmann Mischa Mayer tatsächlich ihren Mr. Right gefunden zu haben. Nach Ende der Dreharbeiten räumte der 27-Jährige den beiden jedoch keine großen Chancen ein und gab der Beauty via Social Media den Laufpass. Aber wie war es eigentlich zu Lauras Entscheidung für ihre Teilnahme an dem Format gekommen? Der Auslöser dafür war ein anderer Mann!

"Eines Tages saß ich mit meiner besten Freundin im Schwimmbad und habe ihr davon erzählt, dass mein Typ, den ich zu dem Zeitpunkt gedatet habe, sich bei 'Love Island' angemeldet hat", verrät die Dunkelhaarige jetzt in ihrer Instagram-Story und erklärt, dass ihre Freundin sie daraufhin bei der Show angemeldet habe. Schon einen Tag nach der Online-Bewerbung habe sie einen Anruf des Senders bekommen. "Nachdem das auch einen positiven Eindruck hinterlassen hat, wurde ich zum Casting nach Köln eingeladen. Und relativ zeitnah kam die Mitteilung, dass ich dabei bin", berichtet sie über den weiteren Ablauf des Bewerbungsprozesses.

Die Offenbarung, dass Laura sich noch kurz vor der Sendung mit einem anderen Mann getroffen hat, stößt bei einigen Fans allerdings auf Kritik. "Komisch, du hattest vor 'Love Island' einen Typen, aber bei Ricarda Drama machen", kommentiert ein User ihren Post und bekommt prompt eine Antwort von Laura: "Ich habe einen Typen gedatet, das bedeutet, ich war Single, und ich war/ bin immer noch auf der Suche nach der großen Liebe."

Instagram / betonmischaaaa "Love Island"-Star Mischa Mayer

Anzeige

Instagram / laura.loveisland2019 "Love Island"-Kandidatin 2019, Laura

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de