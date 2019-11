Die Königin trauerte auf ihre Weise. Queen Elizabeth II. (93) ist bekannt dafür, eine ganz besondere Beziehung zu ihren Hunden zu haben. So setzte sie sich auch auf spezielle Weise mit dem Tod eines ihrer geliebten Corgis auseinander. Nachdem das Tier durch einen der Clarence House-Corgis von Prinz Charles (70) und Herzogin Camilla versehentlich zu Tode kam, schrieb sie Mitte der 90er-Jahre einen sechsseitigen Brief an die königliche Innenarchitektin Pamela Hicks.

Der Royal-Experte Kenneth Rose gab die Information in seinen Aufzeichnungen preis, die bei Daily Mail veröffentlicht wurden. Er schreibt seit Jahren für mehrere britische Zeitungen und verfasste bereits einige Biografien über Mitglieder des britischen Königshauses. Immer wieder spricht er mit dem königlichen Personal und hat so Einblick in viele, teils sehr private, Lebensumstände der Royals. Laut seinen Publikationen habe Pamela gesagt: "Das einzige Mal, dass sie jemals auf einen meiner Briefe geantwortet hat, war, als ich mein Mitgefühl aussprach, nachdem einer ihrer Hunde von einem Clarence House-Corgi getötet worden war. Sie hat dann sechs Seiten geschrieben."

Die Architektin habe der Queen bereits vorher öfter geschrieben, ihr von Dingen berichtet, die sie vielleicht interessieren könnten – jedoch nie eine Antwort erhalten. Einzig auf ihre Beileidsbekundung habe sie dann reagiert. Der genaue Inhalt des Briefes ist allerdings nicht bekannt.

