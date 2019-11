Patrick Fabian (32) ist ein echter Vollblut-Papa: Vor wenigen Wochen sind der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller und seine Freundin Lea zum ersten Mal Eltern geworden. Auch in der Serie könnte der Stripper nun ein Papa geworden sein. Doch handelt es sich bei dem besagten Serien-Baby etwa um seine eigene Tochter? In einem neuen Social-Media-Post äußerte sich Patrick jetzt dazu.

In seinem neuen Instagram-Bildbeitrag bringt Patrick nun endlich Licht ins Dunkel: "Da so viele gefragt haben – nein, das Baby in der Serie ist nicht die Tochter von Lea und mir. Der kleine Racker bei BTN ist ja schließlich ein Junge – auch wenn man das in dem Alter mehr oder weniger nur erkennt, wenn die Würmchen nackig sind." Also ist Tochter Lilly noch nicht in die TV-Fußstapfen von ihrem berühmten Papa getreten.

Die kleine Prinzessin ist seit ihrer Geburt der Mittelpunkt im Leben des TV-Schauspielers. Einen Monat nachdem der Nachwuchs das Licht der Welt erblickt hat, entschieden sich die Jung-Eltern dazu, von nun an auch das Gesicht von Lilly zu zeigen.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian und seine Freundin, Oktober 2019

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian mit seiner Tochter, September 2019

Instagram / patrickfabianofficial Lea und Patrick Fabian mit ihrer Tochter

