Starten diese beiden etwa jetzt mit der Familienplanung? Schon beim Bauer sucht Frau-Scheunenfest sprühten zwischen Bauer Burkhard und seiner Anwärterin Tanja die Funken. Der Landwirt beteuerte gegenüber seiner Mutter sogar, dass er sich bereits in die Pferdenärrin verliebt habe. Ähnlich rosarot ging es bei den beiden in der aktuellen Folge weiter. Sie lernten sich immer besser kennen und sprachen jetzt schon über Kinder!

Für Burkhard und Tanja wurde es ganz schön romantisch: Sie machten einen gemeinsamen Strandspaziergang. Anschließend ließen sich die beiden für ein Pläuschchen in den Sand nieder – und besprachen dabei ganz schön intime Themen. "Du kannst bestimmt mit kleineren Kindern umgehen, wenn ich hier so sehe, wie du Sandburgen baust. Wie kommt das eigentlich, dass du noch keine Kinder hast?", wollte Tanja von ihrem Schwarm wissen. Burkhards Antwort war einfach: "Es hat sich noch nicht die richtige Frau gefunden." Generell scheint Burkhard also durchaus offen für eine eigene Familie zu sein – und das, obwohl er mit seinen 45 Jahren nicht dem durchschnittlichen Alter für das Gründen einer Familie entspricht.

Auch die gleich alte Tanja steht diesem Vorhaben offenbar nicht abgeneigt gegenüber. Sie verriet ihrem Liebsten: "Es könnte vom Alter her schon etwas schwierig werden. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, wenn es noch mal passen sollte, und wenn es passieren soll, dann passiert es eben." Diese Einstellung zauberte dem Ostfriesen ein Lächeln ins Gesicht und er deutete im Einzelinterview an: "Üben können wir ja schon mal und dann schauen wir, was passiert."

TVNOW / Guido Engels Burkhard, Pferdehof-Besitzer und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

