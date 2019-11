Vor einigen Tagen ließ Rafi Rachek (29) eine ziemliche Bombe platzen: der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat und Bachelor in Paradise-Abgänger outete sich als schwul. Für viele Fans eine große Überraschung – immerhin suchte er im TV nach seiner Herzensdame. In einem Interview plaudert der Muskelmann jetzt aus, warum er bei der Bachelorette nach der großen Liebe suchte: Rafi war einfach mit seiner gesamten Gefühlslage überfordert!

Im Talk nach der heutigen "Bachelor in Paradise"-Episode mit Frauke Ludowig (55), hakt die Moderatorin genauer nach, warum er das Herz von Nadine Klein (34) 2018 erobern wollte. "Ich war mit mir selber nicht im Reinen. Ich habe einfach nicht den Mut gehabt", gesteht der 29-Jährige offen. Rafi habe damals immer gewusst, dass bei ihm irgendwas anders ist – wollte es sich aber nie selbst eingestehen.

In der heutigen BiP-Folge offenbarte der Schulterküsser seine Homosexualität im TV. In einem emotionalen Monolog weihte er die anderen Kuppelshow-Teilnehmer ein: "Mir ist einiges klar geworden und ich möchte nie wieder in meinem Leben Menschen belügen. Vor allem möchte ich mich selbst nicht mehr belügen."

TVNOW Rafi Rachek, TV-Darsteller

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Kandidat bei "Die Bachelorette"

