Ein Schock für seine treuen Fans! Modedesigner Wolfgang Joop (74) musste seinen morgigen Besuch in Zürich ungeplant absagen. Am Dienstagmorgen rutschte er in seinem Badezimmer aus und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Operation liegt der ehemalige Germany's next Topmodel-Juror derzeit in einer Klinik. Sein Ehemann berichtet in einem Interview, wie es um Wolfgang nach der OP steht.

Der Modeschöpfer zog sich einen Verrenkungsbruch am Bein zu, welcher operativ behandelt werden musste. Da es sich bei der OP um einen reinen Routine-Eingriff handelte, waren sowohl die Ärzte, als auch sein Mann Edwin Lemberg nicht beunruhigt. In einem Interview mit der Schweizer Illustrierten berichtete Edwin: "Wolfgang hat die Operation bestens überstanden. Er ist zwar noch etwas geschwächt aber telefoniert und arbeitet bereits fleißig weiter."

Am Mittwoch wollte der einstige GNTM-Juror eigentlich auf einer Buchvernissage in Zürich Auszüge aus seiner kürzlich veröffentlichten Biografie vorlesen. Der Designer versprach die Lesung nach seiner Genesung wahrscheinlich Anfang 2020 nachzuholen.

Getty Images Wolfgang Joop in Berlin

Anzeige

ActionPress / Starpix / Alexander TUMA Wolfgang Joop beim Vienna Award for Fashion & Lifestyle

Anzeige

gbrci / Future Image /Actionpress Wolfgang Joop bei der Aufzeichnung der Radio Bremen Talkshow '3 nach 9', August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de