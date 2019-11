Kerstin verliert kein gutes Wort über Maggie – im Gegenteil! Die 54-Jährige geht im Kampf um Bauer sucht Frau-Single Jürgen in die Vollen und beleidigt ihre Konkurrentin in einer Tour. Dabei ist auch Maggie nicht gerade auf den Mund gefallen: Die gebürtige Polin fängt Kerstins Giftpfeile gekonnt ab und schießt treffsicher zurück. Doch die fiesen Spitzen ihrer Mitstreiterin dürften inzwischen selbst dem unaufmerksamsten Zuschauer aufgefallen sein. Ist Kerstin die garstigste Kandidatin überhaupt?

Maggies bloße Anwesenheit scheint für Kerstin auszureichen: Bei jeder sich bietenden Gelegenheit verpasst sie ihrer Rivalin einen Tritt. "Es kämpfen zwei Frauen um einen Mann. Es wird Zeit, härtere Geschütze aufzufahren. Ich will Jürgen für mich alleine haben", rechtfertigte die Brillenträgerin ihre verbalen Attacken. Bei den Promiflash-Lesern kommt sie mit dieser Taktik jedoch gar nicht gut an: Sie sind der Meinung, Kerstin teilt mit Abstand heftiger aus – über 63 Prozent einer exklusiven Umfrage finden sogar, dass ihre Sprüche eindeutig zu weit gehen. Auch die Twitter-Gemeinde war während der gestrigen Folge völlig entsetzt. "Diese Kerstin ist echt eine fiese Nebelkrähe", schrieb eine Userin. "Wie unsympathisch ist bitte Kerstin? Sie hat wirklich keinen guten Charakter", lautete der Tweet eines weiteren Nutzers.

Bei Landwirt Jürgen kann Kerstin mit ihrer schroffen Art allerdings punkten! Immer wieder bringt sie ihren Traummann durch die feindseligen Äußerungen zum Lachen. "Kerstin hat halt zu ihr gesagt: ‘Dir soll eine Zecke in den Hintern beißen.’ Das fand ich lustig", gestand der 63-Jährige im Einzelinterview, nachdem sich Maggie zum Pinkeln in ein Gebüsch am Feldrand zurückgezogen hatte.

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Landwirte der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Jürgen, Haupterwerbslandwirt und "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de