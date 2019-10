Um das Herz von Jürgen zu erobern, ist Mäggi jedes Mittel recht! Gemeinsam mit ihrer Rivalin Kerstin startete die Polin vergangene Woche bei Bauer sucht Frau mit Inka Bause (50) in die Hofwoche. Auf dem Thüringer Anwesen des 63-Jährigen angekommen, will sie ihn nun mit ihrem Faible für Fashion beeindrucken. Während sich Kerstin in einen praktischen Blaumann schmiss, setzte sie selbst auf ein schickes Outfit und hohe Hacken – aber ob sie damit bei ihrem Lieblingslandwirt punkten kann?

"Ich bin ein Bling-Bling-Mädchen. Ich liebe Glitzer und ich möchte, dass Jürgen sieht, dass ich eine schöne Frau bin", kündigte Mäggi ihren großen Auftritt an. Als der gelernte Zimmermann und ihre Konkurrentin gerade bei Kaffee und Zigarette auf der Terrasse saßen, stieß sie dazu und stolzierte vor ihnen auf und ab. "Ich wollte dich überraschen mit meinem schicken Outfit", meinte sie zu Jürgen und strahlte ihm entgegen. "Hast du schon mal solche Schuhe gesehen?", bohrte sie nach und streckte dem Farmer ihre Pumps entgegen. Große Begeisterung konnte der allerdings nicht aufbringen: "Hoffentlich knickst du damit nicht um. Solche Schuhe erlaubt der Arbeitsschutz nicht", kommentierte er das Szenario. Seiner Meinung nach passen solche Treter auf einen Ball oder zu einer Party, aber nicht auf einen Bauernhof.

Kerstin beobachtete Mäggis Show mit einem Schmunzeln. "Ich hab gedacht, das kann nicht wahr sein. Das war der absolute Brüller für mich. Wie kann ich mit High Heels und geschminkt bis zum geht nicht mehr arbeiten gehen, auf einer Hofwoche?", zeigte sie sich entsetzt. Ob sie dank ihrer Arbeitskleidung bei Jürgen jetzt eher einen Stein im Brett hat?

TVNOW / Guido Engels "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause beim Scheunenfest 2019

Anzeige

TVNOW Jürgen aus Thüringen, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Inka Bause und die Singles der 15. Staffel von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de