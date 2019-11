Im Sommer herrschte Ausnahmezustand bei Sarafina (24) und Peter Wollny (26). Die Turteltauben gaben sich in einem traumhaften Brautkleid und einem schicken auberginefarbenen Anzug das Jawort. Die Trauung begleitete auch die Wollny-Großfamilie – Sarafinas Schwestern standen ihr zur Seite, Estefania (17) rührte zum Beispiel mit ihrem Gesang die Gäste zu Tränen. Doch kurz vor dem großen Moment hätte die einstige DSDS-Kandidatin wohl am liebsten Tränen der Wut vergossen: Ihr Hochzeits-Outfit machte Zicken!

Nur wenige Augenblicke bevor die Familie zu Hochzeit aufbrechen wollte, passierte Estefanias Unglück: "Mein Kleid ist kaputt. Loredana hat hinten das Ding abgerissen. Hol ne Zange", klagte sie in der neuen Folge Die Wollnys ihr Leid. Doch den beerenroten Traum wollte die Schülerin natürlich trotzdem tragen. Mama Silvia (54) und Stiefpapa Harald (59) versuchten bei der Kleid-Misere zu helfen. Ob ihre Familie den Fashion-Fail der 17-Jährigen geradebiegen konnte?

Das Brautpaar wurde an ihrem großen Tag allerdings nicht mit Missgeschicken behelligt – sie sollten ihre Hochzeit in vollen Zügen genießen! "Ich finde, dass alles so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich hab von Pannen nichts mitbekommen", verriet Sarafina nach ihrer Trauung.

Die neuen Folgen von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL2.

Die Wollnys, RTL II Loredana und Estefania Wollny

RTL II; "Die große Wollny-Hochzeit – Sarafina traut sich!" Silvia, Sarafina und Peter Wollny mit Harald

RTL2 Peter und Sarafina Wollny bei ihrer Hochzeit

