Iris Mareike Steen (28) hat Geburtstag und ihre Fans feiern mit! Bereits seit 2010 ist die Schauspielerin als Lilly Seefeld bei GZSZ zu sehen und auch privat läuft es bei ihr rund. Mit ihrem Ehemann Kevin ist sie schon seit zwei Jahren verheiratet. Nun hat die gebürtige Hamburgerin einen weiteren Grund zum Strahlen: Sie ist heute 28 Jahre alt geworden – und schon in den frühen Morgenstunden wurde sie mit zahlreichen Glückwünschen überhäuft.

"Ich wollte mich mal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich habe schon so viele liebe Glückwünsche erhalten und es ist noch so früh am Tag. Das ist ganz, ganz süß von euch!", freute sich Iris am Mittwochmorgen auf Instagram und ließ ihre Follower außerdem wissen: "Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich gar nicht so viel älter." Trotz ihres Geburtstages ist die Berlinerin zur Arbeit gegangen. Am Set erwartete sie eine Schokoladentorte, die Eva Mona Rodekirchen (43) für sie gebacken hatte. "Ich bin, wie ihr jetzt alle wisst, sechs Jahre alt geworden", scherzte das Geburtstagskind über den Kuchen, auf den eine Kerze in Form einer Sechs gesteckt war.

Auch ihre Ex-GZSZ-Kollegin Janina Uhse (30) schickte Iris einen niedlichen Geburtstagsgruß: "Glückliche Momente, glückliche Gedanken, glückliche Träume, glückliche Gefühle. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!", schrieb die 30-Jährige zu einem gemeinsamen Schnappschuss.

Actionpress/ United Archives GmbH Iris Mareike Steen bei der Glow, November 2017

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen und Eva Mona Rodekirchen, August 2019

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen und Janina Uhse in Italien, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de