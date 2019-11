Endlich lässt Shay Mitchell (32) ihre Fans an weiteren Details zu ihrem Töchterchen teilhaben. Seit Mitte Oktober ist die ehemalige Pretty Little Liars-Darstellerin stolze Mama. Schnappschüsse des Familienzuwachses gab es bislang nur wenige und wenn, dann nur in der Instagram-Story der Schauspielerin. Nun veröffentlicht Shay das erste Posting mit dem Gesicht ihrer Kleinen und verrät darin auch gleich den Namen des Neuzugangs.

Zu einem niedlichen Foto, auf dem die "You"-Darstellerin ihr Töchterchen liebevoll im Arm hält, richtet sie den dazugehörigen Text direkt an ihr Mini-Me: "Atlas Noa, in meinen 32 Lebensjahren dachte ich, ich hätte viele Orte gesehen, viele Dinge erlebt, viele Menschen getroffen und Liebe empfunden... dann kamst du." Shay habe vorher keine Ahnung gehabt, dass sie so starke Gefühle überhaupt empfinden könnte.

"Sei dir gewiss, süßes Mädchen – was auch immer du in dieser Welt tust, wen auch immer du liebst, wo immer du hingehst, ich werde immer dein größter Fan sein", widmet der Hollywood-Star seiner Tochter rührende Zeilen. Sie sei stolz, Atlas Noas Mama zu sein.

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrem Baby

Getty Images Shay Mitchell, September 2019

Laura Cavanaugh/Getty Images "Pretty Little Liars"-Cast bei der New York Comic Con

