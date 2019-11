Sind sie als Duo zurück? Nach Selena Gomez' (27) monatelanger Abstinenz aus dem Musikgeschäft scheint sie stärker als jemals zuvor zurückgekehrt zu sein. Ganz besonders ihr neuester Lovesong "Lose You to Love Me" ist direkt durch die Decke gegangen, denn in diesem Lied hat sie offensichtlich ihre Trennung von Ex-Freund Justin Bieber (25) verarbeitet. Umso größer ist jetzt die Euphorie der Fans darüber, dass vor einer Woche ein Remix mit beiden veröffentlicht wurde!

Wer jetzt denkt, Justin hätte seine Ehefrau Hailey Bieber (22) für seine allererste große Liebe zu Hause sitzen lassen, wird enttäuscht sein. Die zwei Künstler standen nicht gemeinsam im Tonstudio, um den neuen Song aufzunehmen. Allerdings hat der YouTuber Andy Wu ein komplett neues Lied aus Selenas "Lose You to Love Me" und Justins Mega-Hit "Sorry" gesamplet. Dabei hat Andy das Musikvideo von Selenas Liebeshit und Justins melancholischem Clip von "I'll Show You" derart bearbeitet, dass es so wirkt, als hätte das ehemalige Traumpaar tatsächlich zusammen vor der Kamera gestanden. In Schwarz-Weiß und mithilfe sanfter Piano-Töne wurde ein sehr emotionales Mashup kreiert.

Die Fans lieben die neue Version und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. "Oh man, dieser Mix ist so wie ihre letzte Unterhaltung gewesen sein muss" oder auch "Stellt euch bitte jetzt mal vor, wie Selena und Justin sich fühlen müssen, wenn sie dieses Video alleine zu Hause sehen", kommentierten diverse YouTube-User.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

Theo Wargo/Getty Images, MEGA Collage: Selena Gomez und Justin Bieber, Musiker

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei einem Basketballspiel im April 2012 in Los Angeles

