Besondere Date-Night für die Liebste von Lukas Podolski (34)! Der einstige Nationalspieler und seine Ehefrau Monika leben momentan zusammen in Japan – der Weltmeister von 2014 spielt derzeit nämlich beim Verein Vissel Kobe. Den Familienalltag genießen sie am liebsten privat, nur selten schafft es eine Erinnerung als Post ins Netz. Ein Erlebnis musste Poldi jetzt aber offensichtlich doch mit seinen über vier Millionen Followern teilen: Der Kicker führte seine Gattin aus – und genoss mit ihr ein Konzert der Backstreet Boys!

"Einfach das Leben genießen, Spaß haben und den Leuten was zum Reden geben", kommentierte der 34-Jährige einen kurzen Clip auf Instagram. Darin grinsen er und Monika glücklich in die Kamera, während die Backstreet Boys ihren Hit "Everybody" auf der Bühne zum Besten geben. Die Blondine kann sich schließlich nicht zurückhalten und tanzt glücklich drauflos. Dem Video nach zu urteilen, erlebte das Paar einen gelungenen Abend – ausnahmsweise ohne die Kinder.

Auch wenn die Internet-Beiträge von Lukas mit seiner Frau rar sind, auf denen, die es gibt, zeigt sich das Duo stets total verliebt – und das schon ziemlich lange! Im Jahr 2011 heirateten die beiden nach insgesamt sieben Jahren Beziehung. 2008 kam bereits ihr erster gemeinsamer Sohn Louis zur Welt, ihre Tochter Maya wurde schließlich 2016 geboren. Aber nicht nur in Sachen Liebe sind Monika und er offenbar auf einer Wellenlänge – auch die Vorliebe für Popmusik scheinen sie zu teilen.

