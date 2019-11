Mit seinem Körper ist Pietro Lombardi (27) aktuell so gar nicht zufrieden. Schon seit Anfang des Jahres gibt der Musiker immer mal wieder offen zu: Es gab Zeiten, in denen er sich deutlich wohler in seiner Haut fühlte. Für seine Jury-Tätigkeit bei DSDS hatte der Sänger eigentlich abnehmen wollen, aber das glückte nicht so richtig. Jetzt gesteht Pietro ganz konkret, wie viel Gewicht er im vergangenen Jahr zugelegt hat!

Für eine Instagram-Fragerunde steht der Papa des kleinen Alessio Lombardi (4) seinen Fans Rede und Antwort. Was einige User besonders interessiert: Pietros aktuelles Körpergewicht. "96 Kilogramm. Vor einem Jahr noch 81. Muss echt was machen", plaudert der einstige Gesangsshow-Sieger aus. In den vergangenen zwölf Monaten legte er also 15 Kilo zu.

Bei der Damenwelt scheint das allerdings keineswegs schlecht anzukommen. So zeigte Ex-Love Island-Kandidatin Melissa (24) in den vergangenen Wochen immer wieder Interesse an dem "Phänomenal"-Interpreten. Erst kürzlich entschied sich Pietro aber, die aufkeimende Liaison mit der Dunkelhaarigen direkt zu Beginn zu stoppen.

Revierfoto / ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt auf Schalke

Getty Images Pietro Lombardi in Soltau 2018

Instagram / melissa_loveisland "Love Island"-Girl Melissa

