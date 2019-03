Jetzt wird's heiß bei Deutschland sucht den Superstar! Ab dem 9. März geht die Castingshow nämlich in die nächste Runde – in den Auslands-Recall am thailändischen Traumstrand. In paradiesischer Umgebung möchten die verbliebenen 25 Kandidaten und Kandidatinnen natürlich versuchen, eine möglichst gute Figur zu machen – sowohl musikalisch als auch optisch. Genauso wie Juror Pietro Lombardi (26): Vor den Dreharbeiten zum Auslands-Recall trainierte der DSDS-Juror fleißig für seine Strandfigur – allerdings leider erfolglos!

Im Interview mit RTL berichtete der 26-Jährige von seinen Vorbereitungen auf die Dreharbeiten am thailändischen Strand. Dabei zeigte er sich vor allem über sein Erscheinungsbild besorgt und gab ehrlich zu: "Ich habe echt einen Bierbauch, wirklich." Für die perfekte Strandfigur habe der Musiker daher eigentlich sieben Kilogramm abspecken wollen, dies aber leider nicht geschafft. "Ich hab' gar nicht abgenommen. Ich bin genauso geblieben", musste Pietro schließlich sogar einräumen.

Strandfigur hin oder her: Ab dem 9. März 2019 wird der Auslands-Recall endlich über den DSDS-Bildschirm flimmern. Dabei wird Pietro aber bestimmt auch mit ein paar Extra-Kilos eine gute Figur machen. Schließlich arbeitet er bei DSDS ja auch als Juror – und nicht etwa als Model!

ActionPress Pietro Lombardi in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar"

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

TVNOW / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury

