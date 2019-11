Dieser Rücken dürfte wohl so einige entzücken! Spätestens seit ihrer Krönung zur "Sexiest Woman Alive 2013" gehört Schauspielerin Scarlett Johansson (34) zu den heißesten Stars der Branche. Die Beauty überzeugt nämlich nicht nur in regelmäßig erscheinenden Top-Streifen mit ihrer darstellerischen Leistung – bei den Premieren heizt sie wiederum ordentlich die Teppiche ein. So auch bei ihrem jüngsten Red Carpet zur Netflix-Produktion "Marriage Story"!

Bei der Filmvorführung in Los Angeles zog die Hauptdarstellerin alle Blicke auf sich: Sie suchte die Veranstaltung in einem trägerlosen Kleid mit Herz-Dekolleté und Rückenausschnitt auf. Dabei setzte der hintere Part der Robe mal wieder Scarletts XXL-Tattoo in Szene – ein Anblick, den trotz der enormen Größe des Tintenmotivs tatsächlich nur wenige Outfits gewähren! Einmal umgedreht und schon war der lange Zweig mit Rosen, Blättern und Dornen und selbst das kleine Lamm daneben zu sehen!

Das letzte Mal hatten die Fotografen bei der "Avengers: Endgame"-Premiere im April und kürzlich beim "Jojo Rabbit"-Event das Vergnügen. Aber nicht nur die Kehrseite der Blondine erregte viel Aufsehen: Der drapierte lilafarbene Part des Kleidchens kam zusätzlich mit einem Beinschlitz daher – der wiederum die langen Beine der 34-Jährigen zu Schau stellte.

