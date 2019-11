Christin Kaebers Babybauch wächst und wächst! Mitte Oktober überraschte die ältere Schwester von Liz Kaeber (27) mit der Baby-News: Sie und ihr Freund Leons Kogajs erwarten nach wenigen Monaten Beziehung ihren ersten Nachwuchs. Seitdem lässt die Bloggerin ihre Community an jeden Meilenstein ihrer Schwangerschaft teilhaben. Mittlerweile ist Christin in der 25. Schwangerschaftswoche und präsentierte nun überglücklich ihren ziemlich prallen Bauch.

Manch Follower wird bei Christins neuen Instagram-Foto gedacht haben, dass er das Bild bereits kenne, denn die augenscheinlich gleiche Aufnahme befindet sich bereits in ihrem Feed. In der Bildunterschrift klärte die Blondine die potenzielle Verwirrung aber auf: "Gleiche Pose und Outfit, nur eine Woche später und die Kugel wächst." Tatsächlich fällt beim genauen Betrachten der beiden Aufnahmen auf, dass Christins Körpermitte mittlerweile deutlich runder als noch vor sieben Tagen ist.

In dem Posting verriet die ehemalige Survivor-Teilnehmerin außerdem, dass sie gerade in den siebten Monat gekommen sei. "Ich kann es noch gar nicht glauben", freute sie sich. Damit steckt die Beauty mitten in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft und wird nach und nach auch mit weniger erfreulichen Nebenwirkungen konfrontiert: Vor Kurzem war ihre Hose gerissen, allerdings nicht wegen ihres Bauches – schuld war viel mehr ihr Hintern, an dem die Polizistin laut eigener Aussage zugenommen haben will.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Babybauch

Anzeige

Instagram / christinkaeber, Instagram / christinkaeber Collage: Christin Kaeber in der 24. und 25. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / christinkaeber Christina Kaeber im November 2019

Anzeige

Findet ihr, dass Christins Bauch schnell wächst? Auf jeden Fall! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de