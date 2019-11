Für Influencerin Christin Kaeber und ihren Freund Leons Kogajas geht es ein letztes Mal zu zweit in den Urlaub! Die Schwester von Liz Kaeber (27) erwartet in einigen Wochen ihr erstes Baby - sie ist momentan in der 25. Schwangerschaftswoche. Bevor die Familie aber zu dritt unterwegs sein wird, geht es für das Pärchen noch einmal ganz ungestört und romantisch in Richtung Sonne. Mit einem Throwback-Bild von sich, auf dem ihre Babykugel noch nicht zu sehen war, fiebert Christin jetzt im Netz der anstehenden Reise sehnsüchtig entgegen.

Auf ihrem Instagram-Account teilt die hübsche Blondine jetzt ein Foto von sich, das schon ein paar Wochen alt ist: "Ich...in der 14. Woche mit unserem Storch schwanger und zugleich die glücklichste Frau, die ich jemals hätte sein können. Wir planen gerade die Ausflüge unseres bevorstehenden Urlaubes. In nicht einmal mehr 14 Tagen treten wir unsere womöglich vorerst letzte große Reise zu zweit an." Auch wenn die Freude auf die bevorstehende Auszeit in der Wärme groß ist, steigt auch Christins Aufregung darüber, wie ihr eine Reise während der Schwangerschaft bekommen wird.

Christins Babybauch wächst von Woche zu Woche und so langsam wird die ehemalige Survivor-Teilnehmerin mit den Nebenwirkungen der Schwangerschaft konfrontiert. "Wenn eines wie verrückt wächst, dann ist es mein Hintern. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Po gehabt, der sprengt sogar die Nähte meiner Hosen" beichtete sie vor einigen Tagen mit ihren Followern.

