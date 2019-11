Queen Elizabeth II. (93) braucht morgens keine kulinarische Vielfalt! Gleich mehrere Köche stehen Tag und Nacht bereit, wenn das Oberhaupt des britischen Königshauses Hunger verspürt. Aber nicht immer nimmt sie diesen besonderen Luxus auch in Anspruch! Ein ehemaliger Mitarbeiter hat jetzt verraten, was die 93-Jährige jeden Morgen isst, wenn sie aufsteht: Ihre Wahl fällt auf ein beliebtes und äußert einfaches Gericht, das sich ihre Majestät sogar selbst zubereitet!

"Das Frühstück ist sehr simpel: Sie macht sich selbst eine Schüssel Cornflakes", verriet Darren McGrady, der jahrelang den Kochlöffel im Buckingham-Palast schwang, im Interview mit Marie Claire. Dabei startet jeder Tag für die Mutter von Prinz Charles (70) gleich: 15 Minuten lang wird die Queen von Dudelsäcken geweckt, die vor ihrem Fenster spielen. Danach folgt immer das Cerealien-Frühstück, bevor sie mit ihren Aufgaben und Pflichten beginnt. Aber nicht nur am Morgen mag Elizabeth gewohntes: Nach dem Dinner liebt sie es, Schokoladenkuchen zu essen und tut dies regelmäßig.

Ansonsten ernährt sich die wohl berühmteste Britin sehr abwechslungsreich, wie der Berufs-Feinschmecker weiter preisgab. So gebe es häufig Fisch und Hühnchen zu essen, dazu wird frisches Gemüse serviert. Es gibt aber auch Zutaten und Gerichte, die die Throninhaberin gar nicht ausstehen könne. So finden sich laut Darren so gut wie nie Kartoffeln oder Pasta auf ihrer Tafel – und Knoblauch komme ihr ebenfalls nicht auf den Teller: "Die Queen hat nichts mit Knoblauch auf dem Speiseplan. Sie hasst den Geruch von Knoblauch und hasst auch den Geschmack."

Getty Images Queen Elizabeth II. in Ascot

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2018

Kirsty O'Connor / Empics / ActionPress Queen Elizabeth II. im Buckingham-Palast

