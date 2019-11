Angelina Jolie (44) will ihre Vergangenheit wirklich hinter sich lassen! Vor stolzen drei Jahren hatten die Schauspielerin und ihr einstiger Partner Brad Pitt (55) bereits dieDiesen Plan offenbarte die 44-Jährige nun in einem Interview mit dem Magazin Harper's Bazaar: "Ich möchte liebend gerne im Ausland leben und werde es tun, sobald meine Kinder 18 Jahre alt sind. Im Moment muss ich dort wohnen, wo deren Vater leben möchte." Obwohl die Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin den Großteil des Sorgerechts beansprucht und ihr Verflossener lediglich Anspruch auf Besuch hat, enthält die gemeinsame rechtliche Vereinbarung offenbar eine ganz besondere Klausel: Angelina hat keine andere Wahl, als ihren Traum von einer Auswanderung noch einige Zeit aufzuschieben und sich bis zur Volljährigkeit ihres jüngsten Kindes an Brads Wohnort anzupassen. Scheidung eingereicht. Doch noch immer ist die Ehe offiziell nicht aufgelöst. Dazu wird das ehemalige Paar weiter durch ihre sechs Kinder verbunden. Die gemeinsamen Erziehungsverpflichtungen verhindern, dass Angie ihrem persönlichen Wunsch folgt: Sie will Amerika eigentlich für immer verlassen!

Von allen leiblichen und adoptierten Kindern des Ex-Paares zählt lediglich Maddox Jolie-Pitt (18) bereits als Erwachsener – und ist schon weg. Er lebt und studiert in Südkorea. Die Zwillinge Vivienne und Knox Jolie-Pitt sind mit 11 Jahren die Jüngsten im Bund. Das bedeutet, dass die sechsfache Mutter noch gute sieben Jahre in den Staaten verweilen muss.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt 2014

Getty Images Vivienne, Angelina, Zahara, Shiloh und Knox Jolie-Pitt

