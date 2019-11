Da konnte sich die stolze Mutti und Omi einen Post einfach nicht verkneifen: Iris Klein (52) gibt einen seltenen Einblick ins Privatleben von ihrem Sohn Tobias. Fast alle Mitglieder der Familie Katzenberger stehen in der Öffentlichkeit – bis auf den Bruder von Daniela Katzenberger (33). Der meidet das Rampenlicht und hält sein Leben am liebsten privat. Fernab von Kameras und Blitzlichtgewitter verbringt die Familie aber viel Zeit zusammen. Vor allem die kleine Sophia (4) hat ihren Onkel sehr in ihr Herz geschlossen, wie ein neuer Schnappschuss nun herzerwärmend zeigt.

Auf Instagram teilt Iris jetzt ein Bild von Tobi und Sophia, wie sie miteinander spielen: "Wenn Deine Nichte eine Teeparty gibt, dann musst du als Onkel hin." Ganz artig sitzt Tobias auf dem winzigen Kinderstühlchen und schaut der 4-Jährigen dabei zu, wie sie ihren Tee trinkt. So einen Onkel wünscht sich doch jedes Kind. Bei dem ganzen Spielzeug, das Sophia hat, wird der Bruder von Dani sicherlich noch öfter zum Spielen überredet.

Erst vor einigen Wochen gab Daniela einen Einblick in das chaotische Kinderzimmer ihrer kleinen Prinzessin. Die Vollblut-Mama wird von der 4-Jährigen immer ordentlich auf Trab gehalten. Sei es mit Unmengen von Spielzeug, die im gesamten Raum verteilt liegen – oder aber mit ihrer aktuellen Trotzphase. Dennoch meistert die Katze all das immer mit einer Menge Humor.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Bruder Tobias

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-Star

