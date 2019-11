Diese Erfahrung hat sicherlich ihr Leben verändert: Nach dem College-Betrugsskandal bekannte sich Felicity Huffman (56) schuldig, Schmiergeld für ihre Tochter gezahlt zu haben und wurde verurteilt. Deshalb musste sie in einer Haftanstalt im kalifornischen Dublin ihre gut zweiwöchige Haftstrafe absitzen. Ihr stehen zwar noch viele Stunden gemeinnütziger Arbeit bevor – doch immerhin ist die Schauspielerin wieder auf freiem Fuß und genießt das Leben nach der schwierigen Zeit.

Felicity schweigt und genießt. Ein offizielles Statement nach der Beendigung ihrer Gefängnisstrafe hat die Schauspielerin zwar nicht gegeben, doch ein Insider will wissen, wie es ihr jetzt geht. "Felicity fühlt sich langsam wieder wie sie selbst und ist so glücklich und dankbar, mit ihrem Leben wieder zurück zur Normalität zu kehren", erklärte eine anonyme Quelle gegenüber HollywoodLife. Auch gegen die ihr verordnete gemeinnützige Arbeit habe der Desperate Housewives-Star nichts einzuwenden: "Sie war schon immer philanthropisch und hat über die Jahre viele Charity-Projekte unterstützt."

Erst am vergangenen Wochenende begann sie wohl mit den angeordneten Sozialstunden. Felicity wurde nämlich auf dem Weg zum Community-Zentrum "The Teen Project" in Los Angeles fotografiert. Dort werden Obdachlose und Opfer von Sexhandel betreut.

Getty Images Felicity Huffman bei den Golden Globes 2019

Anzeige

Getty Images Felicity Huffman auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung

Anzeige

MEGA Felicity Huffman im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de