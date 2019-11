Am Sonntag ist es endlich soweit! Das große Finale von The Voice of Germany steht in den Startlöchern. In diesem Jahr kämpfen die Talente Freschta Akbarzada, Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Lucas Rieger und Erwin Kintop (24) um den Titel – und dürfen die eigens für sie komponierten Songs auf der dortigen Bühne performen. Doch wer könnte laut Moderator Thore Schölermann (35) den Sieg mit nach Hause nehmen?

Promiflash traf den 35-Jährigen beim GQ Men of the Year 2019 Award und wollte wissen, wer für ihn ganz vorne mit dabei sei. Obwohl er es schwierig fände, sich festzulegen, da er eine andere Beziehung zu den Kandidaten habe, sehe er Claudia Emmanuela Santoso als heiße Favoritin. Doch der Schauspieler befürchte, dass für die Studentin die Zuschauer-Votings am Ende nicht ausreichen werden. "Claudia hat, glaube ich, ein großes Problem, dass bei ihr das alle viel zu selbstverständlich sehen, dass sie halt so krass gut ist", erläuterte er seine Überlegungen. Das liege daran, dass die Deutschen große Fans von Außenseitern seien. "Und da hat natürlich die Fidi ganz gute Karten", ist er sich sicher.

Bei den männlichen Kandidaten habe in Thores Augen Erwin große Chancen auf den Sieg. Warum es für Lucas als Comeback-Stage-Sieger schwer werden könnte, die Staffel zu gewinnen, hat für den Ex-Verbotene Liebe-Star einen ganz besonderen Grund. "Lucas ist ein Spartentyp. Den liebst du oder hasst du", sagte er über den Old-School-Musiker. Deshalb würde er polarisieren. Doch gleichzeitig räumte der Mann von Jana Schölermann (32) ein, dass er mit seinen Favoritentipps jedes Jahr daneben gelegen habe.

Instagram / audi_emmanuela "The Voice of Germany"-Finalistin Claudia Emmanuela Santoso

Anzeige

Getty Images Thore Schölermann beim Young Talent Award

Anzeige

Instagram / lucasrieger_blues "The Voice of Germany"-Kandidat Lucas Rieger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de