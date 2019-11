Das gab im The Voice of Germany-Finale noch nie! In einer großen Liveshow kämpfen am kommenden Sonntag die letzten fünf Kandidaten um den Sieg der diesjährigen Staffel. Dabei kommt Freschta Akbarzada, Claudia Emmanuela Santoso, Fidi Steinbeck, Lucas Rieger und Erwin Kintop (24) nicht nur die Ehre zuteil, mit Stars wie Dua Lipa (24) oder Freya Ridings zu performen. Jeder Finalist hat mit seinem Team-Coach zudem einen eigenen Song aufgenommen. Diese Werke werden Talente und Coaches zusammen auf der Bühne zum Besten geben.

Die Sender verkündeten jetzt: Zum ersten Mal in der Geschichte des Casting-Formats werden die Kandidaten gemeinsam mit ihren Star-Betreuern eine Single produzieren. Für die fünf ist das etwas ganz Besonderes. "Du bekommst plötzlich Gänsehaut und Tränen. Pipi in den Augen. Ich habe während meiner Studioaufnahme geweint", erklärt Alice Mertons (26) Schützling Claudia in einem ProSieben-Interview und verrät, dass ihr Song "Goodbye" von ihrer Familie handele.

Auch für Freschta dürfte die Produktion mit Rapper Sido (38) ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Gegenüber Promiflash hatte sie zugegeben, schon vor der Show auf die Musik ihres Talentscouts gestanden zu haben: "Er hat Ahnung von der Musik, er ist sehr lange im Business, vor allem im deutschsprachigen Raum. Seine Texte sind genial, ich bin auch ein bisschen ein Fangirl." Ihr eigener Song "Meine 3 Minuten" beinhalte ebenfalls ein wichtiges Statement.

Die Songs der Finalisten und ihrer Coaches:

Erwin Kintop feat. Rea Garvey (46): "How Bout You"

Fidi Steinbeck feat. Mark Forster (35): "Warte mal"

Lucas Rieger feat. Nico Santos: "Unlove"

Claudia Emmanuela Santoso feat. Alice Merton "Goodbye"

Freschta Akbarzada feat. Sido: "Meine 3 Minuten"

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Freschta, "The Voice of Germany"-Finalistin

Anzeige

ProSiebenSat1/Erwin Kintop Erwin Kintop bei "The Voice of Germany"

Anzeige

SAT.1/ProSieben/André Kowalsk Nico Santos mit Lucas Rieger, "The Voice of Germany" 2019

Anzeige

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Fidi bei den Sing-Offs von "The Voice of Germany"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de