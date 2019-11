Sein Song "Looking for Freedom" wurde zur Hymne der Wende! Kurz nachdem 1989 die Mauer zwischen Ost-und West-Berlin gefallen war, feierten Hunderttausende zusammen mit David Hasselhoff (67) am Brandenburger Tor die deutsche Wiedervereinigung. Heute jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal und der Sänger erinnert sich an das Ereignis zurück. Er sei stolz, zu dem historischen Moment seinen Beitrag geleistet zu haben.

"Ich bin geehrt, Teil der ostdeutschen Geschichte zu sein, weil die Menschen 'I've been looking for freedom' gesungen haben", freut er sich im Gespräch mit der B.Z.. David sei froh, dass die Zeit der innerdeutschen Teilung endgültig Vergangenheit ist. Im Frühjahr vor 30 Jahren sei er mit seinem deutschen Agenten an der Mauer entlanggegangen und habe sich gefragt, wann die Betonwand wohl fallen würde. Nur wenige Monate später sei der große Tag tatsächlich gekommen.

Wie sehr die Fans den 67-Jährigen mit der Wiedervereinigung verbinden, haben sie ihrem Idol erst im Oktober bewiesen. Bei einem Besuch in der Hauptstadt, bescherten sie David ein ganz besonderes Ständchen: In der Nähe des Roten Rathauses hupten mehrere Trabis seinen Super-Hit.

Promiflash David Hasselhoff in Berlin

Getty Images Schauspieler David Hasselhoff

Getty Images "Looking for Freedom"-Interpret David Hasselhoff

